„Kaalu peal on peamiselt kaks tunnet – ühel pool hirm, sest 5 hooaega on juba tehtud ja VÄGA häid etteasteid on tehtud. Teisel kaalu poolel on põnevus. Põnevus sellest, et saan esitada endale tõeliselt suured väljakutsed ja teha seda veel koos nii ägedate inimestega. See viimane trumpab kõvasti üle esimese.“ kirjeldab Daniel oma esmaseid emotsioone.

Küsimusele, keda Daniel kõige rohkem parodeerida tahaks, vastab ta koheselt: „Muidugi neid artiste, kes mul hästi välja tulevad! Kuid liiga hästi ka ei tohi välja tulla, muidu äkki jäängi neid lugusid laulma. Peamine on ikka iseendale väljakutse esitamine.“

Daniel erinevaid žanre ei karda, seega on lootust näha teda mustanahalise naise vokaalpartiid vallutamas, riime räppimas või hoopiski saali kuumaks rokkimas. „Ise laval esinedes ei suuda kuidagi paigal püsida. Äkki kujuneb väljakutseks hoopis kellegi väga tagasihoidliku artisti parodeerimine?! Ma usun, et mugavuse määrab enesekindlus ja seda määrab omakorda ettevalmistus. Ehk, kui saan piisavalt proovi teha ja harjutada oma laule ja koreograafiat, siis usun, et tunnen ennast igas rollis mugavalt!“ on Daniel elevil.

Mis aga saab siis, kui tuleb karvad maha ajada? „Mina usun, et saate meeskonnas on Eesti parimad grimeerijad ja juuksurid ja usun nende võimekusse. Äkki nad on piisavalt head, et polegi vaja midagi trimmida?“ mõtiskleb Daniel.

Oma kaasosalisest Hele Kõrvest peab Daniel väga lugu. „Mul oli heameel temaga esimest korda tutvuda, kui tegime ühise pildistamise! Mäletan teda sellest ajast, kui oli saatejuht „Eesti otsib superstaari“ saates!“ meenutab Daniel.

Lisaks Danielile teeb uues hooajas kaasa ka Hele Kõrve.

„Eelnevatel aastatel on olnud muid tööalaseid ja perekondlikke kohustusi, mistõttu pole ka ajaliselt klappinud. Nüüd on siis võimalus omal nahal tunda seda intensiivset ja omamoodi teistsugust kogemust, millest kollegid on rääkinud, kes selles protsessis kaasa on löönud!"

Eelistust parodeeritavate rollide osas Helel pole, seega suure tõenäosusega võib näha teda saates nii rokkimas, tantsimas, aariaid laulmas või hoopiski räppimas.