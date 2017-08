Alates 9. augustist on 80 riigi kodanikel võimalik viisavabalt Katari reisida. See võimalus kehtib nüüdsest ka Eesti kodanikele – viisavabalt on võimalik riigis viibida maksimaalselt 90 päeva 180-päevase perioodi jooksul, mille jooksul on võimalik korduvalt riiki siseneda.



Estraveli lennupiletite müügidirektor Mauri Saarend sõnas, et see on Eesti reisijate jaoks väga rõõmustav uudis. „Katari viisa saamine oli eestlaste jaoks pikka aega sisuliselt võimatu. Mõned aastad tagasi oli isegi lennuvälja transiittsoonis veedetav aeg piiratud maksimaalselt 8 tunniga.”

Pass peab riiki saabumisel kehtima üle 6 kuu!



Nüüd pole reisijatel enam tarvis viisa eelneva vormistamise pärast muretseda – Kataris viibida lubatud aeg on pikem ja reisima ei pea tingimata Qatar Airwaysi lendudega, sest viisavabastus kehtib ka teiste lennufirmade reisijatele. Ainus nõue on, et pass peab riiki saabumisel kehtima üle 6 kuu.

Eesti reisija saab kõige soodsamalt Katari külastada, lennates Qatar Airwaysiga mõnda kaugemasse sihtkohta ja kasutades viisavaba võimalust Katari vahepeatuseks. Qatar Airways on valitud juba mitmendat korda järjest maailma parimaks lennufirmaks, millega lendavad ka paljud Eesti reisijad.

Populaarsemad sihtkohad, kuhu Eesti reisijad Helsingi ja Doha kaudu lendavad, on Bali saar Indoneesias, Bangkok Tais ja Goa Indias. Nüüdsest saavad huvilised teha viisavaba vahepeatuse Kataris ja lennupileti hind muutub sellest vaid ligikaudu 15 eurot kallimaks.