Haridusminister Mailis Reps ütles noorte valijate pressikonverentsil (pildil), et poliitikud võivad debatte koolides korraldada siis, kui esindatud on kõik osalised. „Me julgustame poliitilist vestlust, kuid see ei tohi olla kallutatud.“

Kuna kohalikel valimistel osalevad sel aastal esimest korda ka 16- ja 17aastased, on oodata kandidaatide tunglemist koolide ümber. Neutraalsuse tagamiseks ei tohi koolides toimuda aktiivset poliitilist kampaaniat, ei tohi jagada voldikuid ega meeneid. Kui kool soovib oma ruumides korraldada poliitüritust, peab see aset leidma pärast tundide lõppu või nädalavahetusel.

Samas peaks koolinoortele aktiivselt valimisi tutvustama. Kool peaks kutsuma külalisi ja õpetajad peaks olema valmis vastama õpilaste küsimustele objektiivsel viisil.

Haridusministeerium piirab poliitikute tegevust koolides: reeglite rikkumise puhul minnakse politseisse. (René Piik)

Õiguskantsleri nõunik Vladimir Svet selgitas ka, mida teha juhul, kui keegi koolipere liikmetest kuulub ise kandidaatide hulka. „Ei tohi oma kohta koolis ära kasutada. Näiteks ei tohi direktor kasutada ära oma võimalusi koolielu korraldamisel.“ Samuti ei tohi valimistel kandideerivad õpilased mõjutada oma koolivendade ja -õdede seisukohti.