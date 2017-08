Aasta oli 1989, kui väliseestlane 11. augustil Stockholmi Eesti Päevalehes oma Tallinna-muljeist kirjutas. Ta oli aasta eest siin käinud, kuid Tallinn jätab nüüd talle rusuvama mulje. „Räpasus torkab rohkem silma, õhk on paksem heitgaasidest. Majanduslik kriis on süvenenud, kaupa on vähem saada.“

„Välismaalt tulnul ei ole võimalik eriti kaua Tallinna südalinnas jalutada, kui kõrvale kõndima tuleb noormees ettepanekuga raha vahetada. Valuuta vahetamine on muidugi rängalt keelatud, sellega tegelevaid poisikeseohtu mehi tundub aga olevat terve hulk.

Tulemuseks ei ole mitte ainult rubla väärtuse kiire langus mustal turul, vaid ka kummaline olukord, kus kõigil tundub olevat raha ükskõik kui palju, kuigi palgad on Rootsiga võrreldes väga madalad. Kaubapuuduse tõttu on ka näiteks tarvitatud auto eest võimalik saada kolm korda rohkem, kui on uue auto hind.“

Ja lipud. Sinimustvalge näib Pikalt Hermannilt Tallinna valitsevat. „Aga kui näiteks alt sadamast vaadata linna, siis lehvivad trotslikult üleni punased plagud. Ja kuna need punased lipud on palju ligemal, näivad nad sadamast vaadates sama suured või suuremadki kui lipp Pikal Hermannil.“