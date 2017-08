Suurbritannia peaminister Theresa May (pildil) püsib kaks kuud pärast parlamendivalimisi ametis tänu tugevate konkurentide puudumisele, selgub konservatiivide partei populaarsusküsitlusest.

Seni tema vääriliseks rivaaliks peetud välisministri Boris Johnsoni populaarsus on kahanenud ja silmapiirile on tekkinud hoopis uus kandidaat – euroskeptikuna esinev parlamendisaadik Jacob Rees-Mogg, kes on küll öelnud, et ei kavatse peaministriks kandideerida.

Taoline küsitlus pole määrav, ent parema materjali puudusel on ajalehed pööranud palju tähelepanu üksikute ministrite ütlustele ja järeldavad, et Theresa May valitsuses on suured lõhed Euroopa Liidust lahkumise asjus. Seda pole ka imeks panna, sest enamik ministreid, May kaasa arvatud, hääletas mullusel rahvahääletusel liitu jäämise poolt.