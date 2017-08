Kaks päeva Helsingis viibinud USA ja NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Curtis Michael Scaparrotti (pildil) ütles, et ei muretse septembris peetava Venemaa ja Valgevene suurõppuse pärast, vahendab YLE Uutiset.

Igal riigil on õigus korraldada sõjaväeõppusi ja Venemaale saab ette heita vaid seda, et nende õppuste sisu on liiga vähe avatud. Õppuse läbipaistvus aitaks ära hoida valearvamusi ja võimalikke vigu, leidis kindral Scaparrotti. Helsingi ülikoolis peetud kõnes arvas ta, et Venemaa soovib uuesti saada globaalseks jõuks ja just seetõttu tahetakse end näidata lääneriikide piiridel.