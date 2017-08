Põhja-Korea liider Kim Jong-un jätkab USA presidendi Donald Trumpi ärritamist. Vastuseks Trumpi ähvardustele kasutada Põhja-Korea vastu enneolematut sõjalist jõudu, lasi Kim Jong-un riiklikul uudisteagentuuril KCNA esitleda Guami ründamise konkreetse plaani, mille järgi ollakse valmis juba järgmisel nädalal tulistama USA sõjaväebaasi lähistele neli keskmaaraketti.

Vaikse ookeani lääneosas asuv Guami saar on USA oluline sõjaline tugipunkt. Seal paiknevad 6000 sõjaväelast ning sõjalaevad ja strateegilised pommitajad B-52. Põhja-Korea rannikust lahutab Guami umbes 3400 kilomeetrit.

Põhja-Korea soovib demonstreerida, et vajadusel ollakse valmis seda USA baasi ründama. Selleks tulistatakse neli keskmaaraketti Hwasong-12 välja nii, et need lendavad üle Jaapani ja maanduvad 30–40 kilomeetrit enne Guami rannikut merre. Raketid on õhus pisut alla 18 minuti.

ÄHVARDUS: Põhja-Korea on järgmisel nädalal valmis tulistama Guami lähistele neli keskmaaraketti Hwasong-12 (pildil). (REUTERS/Scanpix)

Karmid hoiatused