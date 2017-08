Kui teleseriaali „Castle” peategelane krimikirjanik Richard Castle (Nathan Fillion) kohtus 2009. aastal esimest korda detektiiv Kate Beckettiga (Stana Katic), sai alguse süžeeliin, mis viis Castle'i ja Becketti abieluni. Paljud fännid, kes on aastaid nende armuloole kaasa elanud, ei suuda uskuda, et peaosatäitjad Fillion ja Katic polegi päriselus paar. Fillion on intervjuudes lausa rõhutanud, et tema on alati hoidunud isiklikest suhetest võtteplatsil – pahandust tulevat rohkem kui rõõmu.

Eraelus on Fillion (46) hoidnud pigem ettevaatlikku joont. Mõni aasta tagasi nähti teda koos Kanada näitlejanna Kate Luybeniga (45), kes on Pamela Andersoni tüüpi rinnakas blondiin, aga näitlejana teisejärguline. Suhe ei kestnud kaua, Luyben leidis endale järgmise näitlejast armsama ja sai 2012 ka esimest korda emaks.

Fillion pole teadaolevalt veel isaks saanud. Aastal 2013 sai tema sõbrannaks temaga ka seltskonnaüritustel käinud Ameerika näitlejanna Mikaela Hoover. 33aastane pisike, särtsakas ja ilus Mikaela on seni pidanud leppima episoodiliste osadega erinevates sarjades, aga kallima kõrval säras temagi staarina.

2015. aastal teatas ajaleht Daily Mail, et „Castle'i“ täht on leidnud uue silmarõõmu, näitlejanna Krista Alleni (46). Kristagi pole näitlejana just peaosades säranud, aga sai kunagi kuulsaks kui George Clooney pruut.