„Me tõesti armastame Hiiumaad ja oleme tänulikud selle võimaluse eest proovida, kuidas kodurestorani pidamine in-the-middle-of-nowhere (keset tühjust - toim) tegelikkuses käib. Meile on see olnud intensiivne ja õpetlik, ent õnnelik aeg,“ sõnas Evelin Ilves pärast netikriitikute tule alla jäämist. „Aga mõni inimene otsib kadakate vahelgi tikk-kontsadel käies Hiltonit.“

Tänavu suvel avas endine esileedi Evelin Ilves Hiiumaal restorani ROOG. Üldiselt on külastajad selle hästi omaks võtnud – restorani Facebooki lehel hinnatakse seda 4,7 palliga viiest. Aga juba on meepotti kukkunud ka esimesed tõrvatilgad.

Möödunud nädalal avaldas Publik uudise, et Evelin Ilves kustutab Facebooki fännilehelt negatiivseid kommentaare, kuigi Evelin Ilves kinnitas Publikule, et ta pole ühtegi kommentaari kustutanud. Imekombel oligi mõne aja pärast väidetavalt kustutatud kommentaar tagasi. Samas on teada, et lehe moderaatoril on vabad käed hinnaguid peita ja siis taas nähtavaks muuta, kui selleks soovi on.

Restorani ROOG Facebooki lehelt saab tõesti leida ka negatiivseid arvustusi, mis esimesel pilgul just sööma ei kutsu. „Häiris, et kogu uhke menüü juures (pakuti ka 27eurost lihatükki ning šampanjasid) serveeriti seda kõike papptaldrikutelt ja plasttopsist.