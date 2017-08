Angelina Jolie ja Brad Pitti lahutus venib. Mitu Hollywoodi staarpaari tundvat inimest kinnitab ajalehele Us Weekly, et mullu septembris avalikult lahkuminekust teatanud Angelina ja Brad pole astunud edasisi samme, et lahutusega ühele poole saada.

„Lahutus jääb ära. Nad ei ole mitu kuud teinud midagi, et sellega edasi liikuda, ja keegi ei usu, et nad seda kunagi teevadki,“ avaldas üks allikas.

Väidetavalt on venitamise taga see, et Pitt rääkis selle aasta mais intervjuus GQ-le oma alkoholisõltuvuse kohta suu puhtaks. Mees tunnistas, et tal oli tõesti suur trimpamisprobleem, kuid ta suutis alkoholist päevapealt loobuda ning joob nüüd jõhvikamahla ja mullivett. Pitt möönis, et tema lastekasvatusstiil vajaks parandamist. Ta rääkis, et käib teraapias ja ravib hingehaavu kunstiga, vormides oma Los Angelese stuudios skulptuure.

Jolie sõber ütles väljaandele, et Pitti pühendumus enda parandamisele on naisele muljet avaldanud. Angelina on eelnevaltki öelnud, et kaaluks mehe tagasivõtmist, kui too näitaks, et suudab perekonna kasvatamisele pühenduda.