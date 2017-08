„Vabandasin ette, et vähese praktiseeringu tõttu on mu vene keel väga halb,“ muigab näitleja, kes salamisi lootis, et sellega on kohus täidetud. Kaugel sellest! Varsti tuli uus telefonikõne Tartusse, anti teada, et Guido on valitud politseiülema rolli ja ongi kõik.

Kui näitleja Guido Kangurile möödunud suvel helistati ning Taani-Rootsi krimiseriaali „Sild“ Vene uusversiooni „Most“ kutsuti, polnud ta ideest sugugi vaimustuses. „Ütlesin, et tööd on Eestiski nii palju, et ei jõua ära teha, ning olin sunnitud ütlema, et ma ei näe aega ega võimalust,“ meenutab ta. „Nii see asi jäigi, kuni helistati uuesti ja öeldi, et nad ikka tahavad sind.“

„Mulle räägiti ka, et saad ägeda kogemuse,“ muigab Guido. „Vastasin, et sain suvel 60aastaseks ega otsi enam mingeid ägedaid kogemusi. Tahan rahulikult elada ja teha oma tegemisi, korraldada Sõru ning Rannapungerja muusikafestivale. Ausõna, mul ei ole vaja mingeid uusi kogemusi! Oleks ma 10–15 aastat noorem, siis läheks mul silm särama, aga nüüd ei ole mul seda enam ausalt öeldes vaja,“ räägib Guido. „Aga kõik asjad otsustati minu eest, Vene pool oli vaadanud mu telelavastusi ja muid asju ning mõtlesin, et mis ma nüüd ikka vastu puiklen. Lasin ennast ära rääkida.“

Puhkevagun ja lemmikkohv

Seda, kui hästi Venemaal näitlejatesse suhtutakse ja et üksi see on kogemist väärt, kuulis Guido juba enne lendu Piiterisse, kus teda ootas sarja režissöör Konstantin Statskiy. „Väga vabandasin, et võib-olla ma ikkagi ei sobi sellesse rolli, sest näed mind ju esimest korda,“ muheleb Guido. „Ta naeris ja ütles, et on kõiki mu asju vaadanud ning teab, et ma sobin. Meil tekkis esimesest hetkest peale Kostja ning teise režissööri Sergei Martõnoviga hea suhe, nad on erakordselt sümpaatsed inimesed.“

See, mis Venemaa võtteplatsil toimub ja kui lugupidavalt näitlejatesse suhtutakse, on müstika, ütleb Guido Kangur. „See on Eesti näitlejale ebaharilik! Mul on duubel läbi, juba on üks tüdruk kõrval, aitab pintsaku seljast ära ja pakub, et toob tooli. Ütlesin, et mul pole midagi vaja, natuke aega hiljem tullakse ikkagi tooliga ja öeldakse: ärge seiske, parem istuge. Paari päevaga oli neil selge, millist kohvi ma joon – nii kui paus oli, toodi mulle ilma suhkruta piimaga kohv.“ Mis siin toolist ja lemmikkohvist kõnelda – pikemail puhkehetkil on näitlejail omaette autovagunid, kus hinge tõmmata.

„Ma saingi vanas eas ühe fantastilise kogemuse! Olen ju kuulnud lugusid, et Venemaal on näitleja nagu pühak, ja neid mitte väga tõsiselt võtnud. Aga see tõesti ongi nii!“ Guido ütleb, et ei kujuta ettegi, kui suur raha sääraste pompoossete teleprojektide taga on, kuid töö käib kui kellavärk. „Ei jõudnud ma veel sigarillotki lõpuni tõmmata, kui juba olid kõik valgused ümber sätitud – meeletult kiire orgunn! Sellele vaatamata venis võtteperiood pool aastat pikemaks, sest see on ikka tohutu ettevõtmine.“

Dialoogid Dapkūnaitėga on eesti keeles

Üks peaosatäitjaid, praegu Londonis elav leedulanna Ingeborga Dapkūnaitė, kehastab eestlanna Ingat. „Mina mängin tema ülemust, kes teda kaitseb, hoiab kõikide jamade eest ning armastab nagu oma tütart,“ sõnab Guido. „Meie dialoogid on eesti keeles, see on Ingeborgale muidugi eriti raske. Aga meid aitab Peterburi eestlannast konsultant, kes õpetab teda eesti keelt hääldama ja on meile üldse suureks abiks.“

Kui keskusteluga liitub ka teine peaosatäitja Mihhail Poretšenkov, käib vestlus mõistagi vene keeles. Guido, kes pelgas, et tema vene keel on aastatega roostekorra peale kogunud, sai murest korrapealt priiks. „Nad ütlesid, et pole probleemi, ma rääkivat vene keelt täitsa hästi,“ muigab ta. „Spetsiifilist uurijakeelt pole ma aga kunagi tundnud ega väga paljusid sõnu ja väljendeid varem kuulnudki! Kõige halvem on aga see, kui kohapeal otsustatakse loomingulised olla ning hakatakse teksti muutma – siis on raske uuest venekeelsest tekstist kohe kinni võtta.“

Tõsi, sarja uute osade tegevus enam Tallinnas ei toimu, sündmustik leiab aset Peterburis. „Sõidan küll pühapäeval võttele Peterburi, kuid selle aasta koormus on mul oluliselt väiksem. Mis minu meele kurvaks teeb, on see, et kogu meeskond on välja vahetatud – ainult assistendid on samad. Sellest on mul väga kahju, et ma ei näe omi vanu sõpru. Miks see nii on, seda ma tõesti ei tea.“ Eelmiste osade režissööri Statskiyga tekkis Guidol tõepoolest nõnda hea klapp, et too kutsub eestlast juba järgmissegi seriaali (Pervõi Kanali jaoks), mis pajatab Trotskist.

Vene krimisari „Most“ uurib mõrtsukatööd Eesti–Vene piiril

Taani-Rootsi krimihiti „Broen/Bron“ Vene uusversiooni „Most“ sündmustik käivitub Eesti–Vene piiril, Narva Sõpruse sillal. Naisterahva surnukeha lebab täpselt Narva ja Ivangorodi piiril. Mõrtsukatööd uurivad mõlema riigi esindajad, sest selgub, et laiba ülemine pool on ühe Peterburi kodaniku ning alumine Tallinna ettekandja oma. Uurijad püüavad sarimõrtsukat, kes tegutseb nii siin- kui ka sealpool piiri.