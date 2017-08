Krimmis antud kontserdi tõttu on Ukraina prokuratuur otsustanud alustada Scooteri liikmete suhtes menetlust.

23. augustiks on välja kuulutatud Saksa tantsumuusika kollektiivi Scooteri esinemine muusikafestivalil „We Love The 90s", kuid et 4. augustil astus bänd üles Krimmis Balaklavas, on riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul Scooteri tulek Tallinna lauluväljakule taunitav.

Festivali „We Love The 90s“ pressiesindaja Reno Hekkonens kinnitas Elu24-le, et kontsert siiski toimub: „Scooter esineb Eestis, muu selle ümber toimuv ei puutu meie kontserdi teemasse.“