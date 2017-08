Raadio Elmari saatejuht Lauri Hermann paneb end proovile muusikamaastikul – noormees täitis hiljuti oma lapsepõlveunistuse ja lõi bändi Sunlight. „Kõik suuremad unistused on ellu viidud, välja arvatud üks – ise muusikat teha. Aeg oli küps, et oma kogemused tööle rakendada ja teha midagi, mis tõeliselt meeldib!“

Ent sellest on vara järeldada, et Laurile raadiotöö enam huvi ei paku. „Ma armastan raadiotööd. See on mu hobi. Ma saan ennast väljendada, end avada ja suhelda kuulaja kui sõbraga. Tahan oma tundeid näidata ja mõtteid välja öelda.

Mulle väga meeldib, kui minu räägitu kedagi liigutab või mõtlema paneb. Tahan ju oma kuulajale kui sõbrale vaid parimat ja sestap püüan anda endast iga kord nii palju, kui vähegi suudan. See on tohutult põnev töö ja mitte ükski tööpäev pole igav või üksluine ega sarnane eelnevaga!“

Lauri selgitab, et muusikapisik on temas olnud juba lapsepõlvest saati ja raadiotöödki on ta kooliajast peale teinud. „Muusikaga puutusin kokku juba varajases lapsepõlves.