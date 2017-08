Sotsiaalmeedias levib ülekutse loobuda Rimis müüdavatest kanamunadest, kuna tegu olevat halvasti koheldud puurikanade munadega. Kaupmeeste liit tõdeb, et kui hinna tõttu on 90% Eestis müüdavatest munadest on pärit puurikanadelt, siis pole mingit kasu sellest, kui üks jaekett kümnest neid enam ei müü.

Möödunud nädalal jõudsid avalikkuse ette väidetavalt salaja filmitud kaadrid Leedu suurimatest puurikanalatest. „Väikesed traatpuurid, kus mitukümmend lindu koos, kellest paljudel puuduvad suled või esinevad vigastused, on puurikanala igapäevane normaalsus. Rimi müüb nendest farmidest pärit mune ka Eestis. On aeg, et tarbijate teadmatuses hoidmine lõppeks ning nr 3 märgistusega munade julm tootmine päevavalgele tuleks,” kommenteeris organisatsiooni Nähtamatud Loomad juhataja Kristina Mering. Tema sõnul on paljud suured ettevõtted üle maailma loobunud viimastel aastatel puurikanade munade müügist. “Arvestades Rimi positsiooni ühe turuliidrina Eestis, eeldame neilt liidripositsiooni ka loomade heaolu küsimustes.”

Rimi juhi Vaido Padumäe kinnitusel kontrollis Leedu allhankija kanafarmi ka järelevalve, ent videos nähtud puudusi ei tuvastatud. “Rimi on valmis partnereid vahetama, kui selleks on vajadus. Kuid me ei tee seda kunagi kergekäeliselt, sest oleme nende valikul teinud palju tööd ning usaldame neid. Kauba kvaliteet on meile võtmetähtsusega, selle tootmisprotsess on osa kvaliteedist,“ lisas Padumäe. „Muidugi võtame kõiki signaale väga tõsiselt, kuid järelevalve tööd kaupmees teha ei saa. Näidatud video oli eelkõige signaaliks järelevalvele, kes ka kohe reageeris ja tegi täiendava kontrolli,” rääkis Vaido Padumäe.