Alanud on populaarse küpsetussaate "Eesti Parim Pagar" kolmanda hooaja võtted.

Saatetegijate sõnul tuleb saade hoogne ja ka humoorikas. Meeldiv on ka see, et seekord on mõõtu võtmas lisaks naistele ka palju mehi.

Võtted toimuvad Saue mõisapargis ning saate ülesvõtmine on alles alguses. Žüriiliikmeiks on nagu varemgi Angeelika Kang ja Ants Uustalu. Lisaks neile osalevad žüriiskülalised.