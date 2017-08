Kuressaare Merepäevad toimuvad 10.-12. augustil Raiekivi säärel ja Kuressaare supelrannas. Territooriumil on Laadamelu, Meremelu, Melumelu, Laste Vabariik, Haakrik, tühja kõhu sõbrad, tänavatoit ja laevad. Kontsertprogramm ja teised esinemised toimuvad Merelaval, Rannalaval, Mõttekojas ja Folgiplatsil. Muidugi ei puudu ka põnevad ja merelised tegevused, mängud ja muu vahva! Päevajuht on sarmikas ja sõnaosav Marek Sadam. Sissepääs alale on tasuta.

Festival avatakse koos Silver Sepaga 10. augustil suurejoonelisel purjedes Merelaval. Avatseremooniale järgneb särtsakate live-esinemiste poolest tuntud ansambel Swingersi kontsert, solistideks Tanja Mihhailova, Brigit Sarrap ja Pearu Paulus. Festivali avaõhtu on tasuta! Tasuta on ka Rannalava (Marek Sadam, Toomas Anni, Lõõtsavägilased jpt), Mõttekoja (Vahur Kersna, Igor Mang, Mallukas jpt) ja Folgiplatsi programmid.

Piletihinna sisse kuuluvad festivali teise ja kolmanda õhtu Merelava esinejad. Reedel annavad kontserdi legendaarne Anne Veski, energiast pakatav Daniel Levi ja ajatu Terminaator. Laupäeval kuuleme retrolikku ansamblit Regatt ja hetkel üheks paljulubavamaks Eesti meeslauljaks peetud Jüri Pootsmanni. Sellele järgneb võimas Merepäevade lõpumelu koos Svjata Vatraga ja festivali tipphetk on peaesineja KERLI spetsiaalselt Merepäevadeks loodud vägev lavashow!

Kerli Kõiv: „Saaremaa on üks minu lemmikkohti Eestis, mille iga metsatukk ja merelaine on maagiat täis ning sellepärast on suur rõõm tuua oma muinasjutuline maailm Kuressaare Merepäevade lavale. Iga minu esinemine on ainukordne ning sel korral otsin inspiratsiooni vana Eesti meremütoloogiast ning veehaldjatest. Näeme Saaremaal!“

Lainete võlu, aegade vaim, päritud vägi. Saaremaa, Ultima Thule

Mingisuguselt saarelt, mis asub kuskil kaugel, levisid võimsa kiirgusena eriskummalised teated Päikesetule langemisest Pühasse järve. Aga kus on see silmapiir, mille taha vaadates võis kõike seda näha? Ja kui Pytheas Massaliast jõudis 4. sajandil e.m.a. siia, silmapiiri taha, mida Antiikajal peeti maailma põhjapoolseimaks kohaks, oli selge, et see ongi saar, mille nimi on Thule. (inspireeritud Lennart Mere tekstidest)