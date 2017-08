Kiire elutempo ei võimalda paljudel meist kodus igapäevaselt kokata, aga ometi tahaks ju süüa maitsvat ja kvaliteetset sööki. Appi tuleb uus ettevõte Mealy, mis pakub toitvaid tervislikke eineid terveks päevaks. Sulle koostatakse personaalne menüü, mis vastab täpselt sinu eelistustele ja vajadustele, ning kolm söögikorda koos ühe vahepalaga tuuakse koju kätte.

Proovisin järele, kuidas programm toimib ja milliseid eineid pakutakse. Siin on minu muljed.

Kui sain teada, et mul on võimalus kaks päeva järjest testida Mealy valmistatud toite, tekkis mul kohe uudishimu. Kuna ma polnud Mealyst varem midagi kuulnud, oli seda põnevam tulemust oodata. Läksin kohe kodulehele ja täitsin ära ankeedi: kirja sai, kui pikk ma olen ja palju kaalun, millist toitu süüa soovin (tervislikku) ja ka see, milliseid toiduaineid ma väldin. Mulle lubati tuua kummakski päevaks lõunasöök, vahepala ja kaks õhtusööki.

Esimesel päeval ulatati mulle kolm toidukarpi ja mõtlesin alguses, et jeerum, ma ei jõua nii palju küll ära süüa! Lõunasöögiks oli kana riisiga ja porgandi toorsalat. Õhtusöök number üks oli valge kala, ahjukartulid ja toorsalat ning õhtusöök number kaks kuskuss peediga, kõrval avokaado-tomatisalat. Vahepalaks oli virsik. Kõik toidud osutusid imemaitsvaks, need olid väga hästi maitsestatud. Ja tõepoolest, mu kõht oli kogu aeg vist liigagi täis. Sest kui pidin hakkama sööma õhtusööki kaks, oli mul ausalt öeldes kõht eelmisest söögikorrast alles täis.

Järgmise päeva hommikul ootasin põnevusega, et mida nüüd pakutakse. Lõunasöögiks oli tatar kanaga ja tomati-kurgi-sibulasalat. Esimeseks õhtusöögiks kanafileelõigud riisi ja hiinakapsa-paprikasalatiga ning teiseks õhtusöögiks lõhe brokoli ja porgandiga, juures kodujuustu-kurgi-tomatisalat. Vahepalaks seekord apelsin. Ja jälle ei pidanud ma pettuma, sest söögid olid niisama head kui ema tehtud.

Kokkuvõtteks saan ma seda öelda, et inimesele, kes ei viitsi iga päev kodus süüa teha, on Mealy ideaalne lahendus. Tellid söögi sealt ja elu on mõnusalt muretu, sest sinu eest tehakse kõik ära! Hommikul tuuakse sulle kogu päeva söök, ise jääb üle ainult see üles soojendada.

Mina jäin eriti rahule sellega, et tegemist ei ole kiirtoiduga, vaid läbimõeldud tervisliku söögiga. Ja mis peamine, need toidud on kokku pandud personaalselt sulle, lähtudes sinu täidetud ankeedist. Ühest toidukorrast saad kätte kõik vajaliku: rasvad, valgud, süsivesikud, puu- ja köögiviljad. Ja mis mulle veel meeldis, oli see, et toidud on alati erinevad. Võid tellida toidu kogu perele, nii et igal pereliikmel on erinev just talle sobiv ja meeldiv toit – ning need kõik on tervislikud!

Portsud polnud kuigi suured, kuid suur oli minu üllatus, et need täitsid niiiii hästi kõhtu. Olen harjunud sööma viimast söögikorda õhtul kell 21–22, aga Mealyga sõin mõlemal päeval viimast korda kell 19 ja kõht ei läinudki enne hommikut tühjaks. Söögid olid väga hästi maitsestatud, toitvad ja tummised – tegemist polnud nn jänesetoiduga.

Minu suurim lemmik oli kodujuustusalat ning lõhe – seda võiksin kasvõi iga päev õhtusöögiks süüa! Ka riis kanakastmega viis keele alla. Alguses muretsesin, et ehk nad saadavad mulle sealiha (ausalt, sealiha on ainus toit, mida ma kohe üldse ei kannata), aga sain rõõmsa üllatuse osaliseks, kui selgus, et sai ise kirjutada, mida sööd, mida ei söö ja lisaks määrati portsud ka pikkuse ja kaalu järgi. Teenindus oli kiire ja lahke ning Mealy tegijad lähenevad asjale tõeliselt personaalselt.

Olen harjunud päris rammusate söökidega, pahatihti patustan isegi rämpstoiduga, aga Mealy minikursus õpetas mulle, et saab süüa nii, et maitseb hästi (paremini kui kõik pitsad-pastad ja bistroode jahukastmetega söögid), kõht on täis ning samal ajal ei söö sisse tarbetuid kaloreid ega kahjulikke aineid. Mina soovitan Mealyt küll kõigile!

