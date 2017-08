10.-12. augustini toimuvad 21. Kuressaare merepäevad pakuvad mereliste tegevuste ja festivalimelu kõrval kirevat programmi, mille raames astuvad üles paljud nimekad esinejad eesotsas Kerli Kõivuga, kes saabus saarde juba varakult, et oma akusid laadida ja seejärel isiklikult teha ka ettevalmistusi suurejooneliseks merepäevade lõpuakordiks, kus koos oma tiimiga üles astub. See jääb ka Kerli suuremaks lava-showks selle aastanumbri sees. Kerli: Saaremaa on Lõuna-Eesti lisaks minu jaoks üks magusamaid kohti. Teine on loomulikult Lõuna-Eesti, mis on väga nõidusliku väega koht. Lõuna-Eesti seostub mulle sügava rohelise metsaga. Saaremaa loomulikult merega ja alati kui olen siin käinud, siis siin on ka alati mingi eriline hingus. Ja Saaremaalt olen ma leidnud täitsa juhuslikult mere ääres jalutades endale luigesulgi. Need luigesuled on mul alati igal pool kaasas. Luik on truuduse ja suursugususe sümbol. Kerli, kas mets või meri?

Minu jaoks pigem mets. Vee element on minu jaoks natukene raske. Vesi seosub emotsioonidega ja vees on mul alati justkui ebamugav olla. Olen alles viimase paari aasta jooksul ennast vees pisut paremini tundma hakanud. Merd meeldib mulle vaadata, see meeldib ilmselt kõigile. Meres on midagi ürgset. Meri oli enne taimi, meri oli enne loomi. Mere energia meenutab meile ehk seda kust me tuleme.