Esimene 2014. aasta lindistus Kofkini ja Savisaare juhtumi kohta algas restoranis toidu tellimisega. Pärast söögi tellimist rääkisid Kofkin ja Savisaar oma lähiaja plaanidest. Juttu tuli ka puhkamisest ja Kofkin kutsus Savisaart Hispaaniasse. Jutu katkestas telefonikõne Kofkinile. Lühikest aega oli kuulda, kuidas ärimees saksa keeles räägib. Kõne lõppedes seletas Kofkin Savisaarele, milles asi. Jutt oli 2009. aasta juhtumist, kus Savisaare suhtes algatati rahapesu uurimine, kuna ta oli advokaat Peeter Kaiseri abiga Šveitsist suure hulga raha Eestisse liigutanud. Kofkin seletas, et juba pikemat aega on Kaiseriga probleem, kuna ta soovib oma advokaadikulude (ca 6000 eurot) kinni maksmist. Kofkin rääkis lindistuses, et see on tegelikult juba vana probleem ja kinnitas Savisaarele, et Kaiser on oma osa juba kätte saanud, ning lisaraha küsimine on lihtsalt häbematu. Savisaar pakkus välja, et äkki on tegemist väljapressimisega, kuid Kofkin rahustas, et nii nende meestega ongi, et kui korra lipsu peale astutakse, siis on kisa lahti.