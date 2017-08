Kohapeal viibinud päästetööde juht Mark Martinson tõi välja, et kuigi esialgu reageeriti kui nõrgema astme väljakutsele, siis üsna pea selgus, et prioriteeti tuleb tõsta kõige kõrgemale.„Sündmusele reageerisid Lääne-Viru, Narva, Jõhvi, Iisaku ja Kohtla-Järve komando. Kokku on tehnikat siin üheksast eri päästekomandost ja päästetöötajaid on umbes kolmkümmend.“

Kustutustööd võtsid aega neli tundi, siis suudeti diislikütuse põleng lokaliseerida. Parklas hävis üheksa sõiduautot täielikult, üks sai kuumakahjustusi. Virumaa Teataja andmeil oli ühes sõiduautos olnud ka suurem summa sularaha.

Tule lokaliseerimisest hoolimata tuli päästjatel jätkata kütusemahutite jahutamisega, mis võtsid peatselt uuesti suure leegi üles ning taevasse tõusis paks must suitsulont.

Paakautod sõitsid iga paarikümne minuti tagant sireenide huilgeil egasi-tagasi, et vett juurde tuua. Samal ajal vaatasid sadakond meetrit eemal hernepõllu ääres ettevõtte töötajad ja muidu uudistajad, kuidas päästjad tuld kustutasid. Üle tee muruplatsil võeti istet, tehti suitsu ja puhuti maast ja ilmast. Aeg-ajalt vastati telefonikõnedele ja raporteeriti teisel pool telefonitoru olevale inimesele, et kõik on korras, kuid leek on endiselt veel püsti. „Ei tea, millal sellele piir suudetakse panna. Tõenäoliselt istume siin homse hommikuni,“ teavitas üks meestest ilmselt oma koduseid.

„Mul sõber ütles, et seda oli Rakvereski kuulda olnud,“ kirjeldas üks meestest tulekahju plahvatust. „Esiti ei saanudki aru, mis oli juhtunud. Mul kunagi tagurdas üks auto sama kolakaga aeda sisse. Mõtlesin, et issand jumal, kas nüüd jälle on keegi hull mul tagumikku pidi aias sees,“ võrdles ettevõttest üle tee elav mees.

Diislikütusemahuti suutsid päästjad kustutaga eile õhtul veidi enne tööpäeva lõppu, kuid gaasimahuti kustutustööd jätkusid veel kaua pärast seda, mida ka kohapeal viibinud päästetööde juht ennustas.

Millest võis tuli alguse saada, ei osanud päästetööde juht öelda: „Selle selgitavad välja meie päästekeskuse menetlejad.“