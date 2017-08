Hiljemalt 13. jaanuaril 2018 võetakse Eestis vastu direktiiv, mis kärbib tulevikus koodikaartide kasutusvõimalusi märgatavalt. Näiteks ei saa kaardi abil enam teha suuremaid ülekandeid ilma topeltautentimist.

Euroopa Liidu uue direktiivi kohaselt karmistuvad kõik makseteenustega seotud verifitseerimissüsteemid ning sellega seoses läheb raskemaks ka paroolikaartide kasutamine. Nende ebaturvalisusega on osa pankasid juba mõnda aega arvestanud ja seetõttu on kasutusele võetud ka teisi autentimisvahendeid. Need on näiteks ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID ja PIN-kalkulaatorid.

SEB turunduse- ja kommunikatsiooni osakonna juht Silver Vohu teab öelda, et nende pangas on koodikaardi populaarsus viimasel ajal vähenenud. „Koodikaardiga tehtavate tehingute piirmäärad on järk-järgult väiksemaks muutunud,“ selgitab Vohu. „Samas on umbes kolmandikul meie klientidest koodikaart veel endiselt olemas. Tõenäoliselt kasutavad kliendid koodikaardiga paralleelselt ka teisi identifitseerimisvahendeid, kuid eks koodikaardi kadumine sunnib kliente juba täna oma tarbimisharjumusi üle vaatama. Ideaalne lahendus oleks omada kahte-kolme identifitseerimisvahendit paralleelselt, näiteks peale ID-kaardi võiks nutitelefoni omanikul olla nii Smart-ID äpp kui ka Mobiil-ID.“

Swedbankis oli paroolikaardi kasutajaid mullu detsembris ligikaudu 300 000 ning neid kõigis vanuserühmades. Samas pole asjaolu jällegi murettekitav, arvas panga pressiesindaja Mart Siilivask, sest juba eelnimetatud alternatiivid on olemas.

Rahandusministeerium toetab neid muutusi, sest seadused on tehnoloogiale jalgu jäämas. „Makseteenuste turu, eelkõige kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete kiire areng on tinginud vajaduse seadusi kaasajastada. Senise regulatsiooniga pole hõlmatud paljud uuenduslikud maksetooted ja -teenused, mistõttu võivad tekkida olulised õiguslikud probleemid nii konkurentsi, turvalisuse kui tarbijakaitse valdkonnas,“ selgitas rahandusminister Toomas Tõniste. „Tarbijatele tekib uute makseteenuste näol ühtlasi juurde lisavõimalusi internetis oma ostude eest tasumiseks ja oma finantsseisu jälgimiseks. Regulatsiooni karmistamine tagab omakorda nii seniste kui uute teenuste usaldusväärsuse ja jätkuva turvalisuse.“