„Kas on kuskil teist sellist 75aastast vanaprouat, kes jookseb endast 50 aastat noorematega palliplatsile, endal hirmust süda värisemas, aga silmad õnnest suured kui tõllarattad ning naeru ja rõõmu otsast otsani täis? Või kes tuleb iga hullumeelse mõttega kaasa, kui näeb, et see võib head teha. Näiteks tõmbab esimest korda elus uisud jalga ja läheb möirapullidest meestega koos hokitrenni, et aidata talvesporti populariseerida.

„Või kes hommikul enne kukke ja koitu juba pragab, et kas sa ikka koondise jalkamängule oled piletid ära ostnud, muidu jääme jälle headest kohtadest ilma – kuigi ligi kaks kuud on veel mänguni aega,“ jätkab Heigo Luule iseloomustamist.

„Kas pole ootamatu, et Ugala grand old lady, kes mängib ligi 100 etendust aastas ning teeb kaasa seriaalides ja filmides, leiab hullumeelse töögraafiku ja väärika vanuse kiuste endas jõudu ja tahtmist, et helistada südaöösel ja küsida, kas sa ikka mängu telkust vaatasid – jube äge möll käis, eks?“ kirjeldab Ugala teatri korraldusjuht ning Luule Komissarovi erasekretär Heigo Teder täna 75aastaseks saava näitlejanna kirge jalgpalli vastu.

Või kas on teist sellist absoluutset tehnikavõhikut, kes nõustub astuma publiku ette, et DJ-puldis vinüülplaatidel rahvast tantsitada, sest nalja peab ju saama?“

Tõsi, DJ-pulti, kust Luule rahvast tantsitas, meelitas Heigo näitlejanna ise. Lisaks õpetas selgeks ka diskoriameti nipid ja trikid. Sellele vaatamata teatas Luule vastu uues rollis ülesastumist, et on ähmi täis. Võib-olla oligi, kuid tema särtsakad hüüded „Kütame edasi? Rokime?“ kõnelesid tantsupeo aegu hoopis teist keelt.

Marju Läniku „Karikakart“ mängitades langes näitlejanna aga mühinal rollist välja. „Esimest korda elus nägin, et publik on tantsusaalis põlvili maas,“ tunnistas Heigo toona. „Luule tormas lavalt minema ja nuttis kolm minutit lava taga.“ Heigol tuli heldimuspisaratesse uppunud näitlejanna diskoripulti tagasi tuua.

“Uskumatu, kuid selline inimene on päriselt olemas!“

„Kõige selle kõrval suudab ta jääda iseendaks, tagasihoidlikuks ning ainult kohmab: “Mis nüüd mina, eks ikka noored on tõelised tegijad! Mina olen vana ja väeti ning kõlban ainult sokke kuduma ja need raiped tulevad ka välja kipakad kui kirbu pe**e”,“ naerab Heigo.

Heigo Teder (paremal). (Aldo Luud)

„Kõigi oma krutskite kõrval on aga tema jaoks tähtsaim uurida: “Kas sa ikka hommikust oled söönud; ära sa nüüd endale tööga liiga tee; kas sul ikka raha on, et benssu osta, kui õhtuti mind pärast etendust koju sõidutad?” ja nii edasi. Jah, uskumatu, kuid selline inimene on päriselt olemas.

Mira Lobe sulest pärineb lastelugu “Vanaema õunapuu otsas”, kus tegutses mänguvanaema, kes tegi kaasa kõik ronimis- ja seiklusmängud. Luule on nii mulle kui ka paljudele teistele just sellise krutskeid täis vanaema päriselu reaalne kehastus.“

Heigo lisab, et Luule on ühtmoodi hea ja hoolitsev päriseluvanaema õunapuu otsas oma lastele, lastelastele ja ka kõikidele teistele inimestele. “Pole siis ime, et pool Eestit kutsub teda hellitavalt: ema Lull, Lullu või siis lihtsalt, kuid austavalt proua Komissarov.“

Klaudia Tiitsmaa, kolleeg Ugala näitelavalt, nõustub, et Luule mõjub teinekord tõepoolest vanaemana. „Oleme vahel koos aksi taga istunud, rääkinud maast ja ilmast, kas või minu kõhuvalust,“ sõnab Klaudia.

„Ta räägib nagu vanaema, aga aega-jalt tuleb paar krehvtisemat väljendist sisse. Siis lööb error'i sisse – kas olen siin aksi taga nüüd vanaemaga või baarileti taga ühe kihvti prouaga. Ning seda kontrollib ta tõepoolest, kas mul on kõht täis – mida kõhnem tüdruk, seda rohkem toitu tahab Lull talle sisse toppida.“

Klaudia Tiitsmaa. (Anni Õnneleid)

Mis puudutab Luulet kui näitlejat, siis on Klaudia sõnul tegu ilmselge kärpekuningannaga. „Nii kui proovides teksti lugema hakatakse, hüüab ta: „Stopp! Mina võtaks siit kolm lõiku maha!“, natuke hiljem: „Kas me ei võiks siit terve stseeni ära jätta?“ või „Kärbiks siit pool lehekülge maha!“,“ jutustab Klaudia. „Tal on nii palju kogemust, et ta näeb kohe ära, kust koomale tõmmata, et inimesel oleks lihtsam vaadata ja näitlejal lihtsam mängida.“

„Kui tema lavale tuleb, tuleb ka elu lavale.“

Ugala loominguline juht Ott Aardam puutub Luulega kokku nii koduteatris kui ka seriaalis „Õnne 13“. Telesarjas nende tegelaste rajad ülemäära tihedalt ei ristu, seevastu on näitleja Komissarov ja lavastaja Aardam teatris alatasa ninapidi koos.

BARETT-KAUBAMÄRK: „Õnne 13“ Lainena venitas Luule kord pähe säravoranži bareti, mis sai tema kaubamärgiks. Luule on kindlalt lubanud, et selle baretiga läheb ta ka hauda. (Ülo Josing / ERR)

„Luule on hästi soe ja tore, temaga on vahva koos nalja teha. Mul on olnud au ka tema lavastaja olla, ta on väga hea näitleja. Tal on looduse poolt kaasa antud anne: kui tema lavale tuleb, siis tuleb ka elu lavale,“ mõtiskleb Ott. „Mida paremat võiks üks lavastaja tahta!“

Ott Aardam. (Aldo Luud)

Näitleja ja teatriprodutsent Anne Veesaar pillab imetlevalt: „Kui Luulet Soome ja Eesti näitlejate jalkavõistlusel nägin – uskumatu, ta oli koos noorte kuttidega väljakul ja lõi palli lahti. Ma ei kujuta ette, et veel keegi peale tema teeks sellist lollust! Sellepärast ta ongi nii elus ja äge. Mida siin põdeda, elu tuleb elada täiega. Ning uudishimu kõige vastu!

Ta on täpselt nagu Helgi Sallo – neis kahes on tohutut elujõudu, kogeda ja teada tahtmist. See hoiabki elus! Nad ütlevad küll, et mis nüüd mina, aga tegelikult tähendab see, et käige rohkem peale.“