Pärnu politseijaoskonnas on viimastel päevadel registreeritud mõned juhtumid võltsitud 50eurostest.

Eesti Panga andmetel moodustavad ligi 85 protsenti pangatähtede võltsingutest just nimelt 50eurosed. Samas on üldine võltsingute arv Eestis väike, kuid sellegipoolest tuleb rahatähtede ehtsusele tähelepanu pöörata, kirjutas Lääne prefektuur oma Facebooki lehel.

Just suveperiood on see aeg, mil sularahaga kauplemine suureneb, kuid kindlasti on mõistlik raha hoolikalt kontrollida igal ajal, et mitte langeda valerahaga kauplejate ohvriks. Valeraha ära tundmiseks on üheks heaks võimaluseks kasutada valeraha detektorit, aga rahatähtedel kasutatakse ka erinevaid turvaelemente, mis aitavad selle ehtsust kontrollida. Nii võibki võltsitud rahatähe veel ära tunda katsudes ja vaadates. Oluline on paberi tekstuur ja reljeeftrükk, vaatlusel vesimärk, turvaniit ja katkendlik number ning rahatähte kallutades hologramm ja muutuva värviga nimiväärtus. Täpsemalt saab lugeda Eesti Panga veebilehelt.