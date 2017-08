Ründelennukite A-10 maandumis- ja õhkutõusmisharjutusel Jägala-Käravete maantee (Piibe maantee - toim) laiendusel sai üks maandunud lennuk kergemaid vigastusi. Seetõttu jääb õppuseks vajalik teelõik suletuks homse hommikuni.



Õnnetus juhtus õppuse lõpuosas, mil üks maanteele maandunud ründelennuk A-10 rammis teel olnud rajapiiret. Piloot õnnetuses viga ei saanud, edastas kaitseväe peastaap.



Jägala-Käravete maantee laiendus (5,9-8,5 km) on liiklusele suletud homse hommikuni, läbipääs on tagatud kohalikele elanikele ja operatiivsõidukitele.

Ümbersõit on korraldatud Aruvalla-Jägala, Raasiku-Anija ja Anija teede kaudu.



Õppusel osalenud lennukid kuuluvad USA Marylandi rahvuskaardi lennuüksuse koosseisu.