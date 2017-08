Täna anti koolijuhtidele Eesti eri paikadest üle Noored Kooli värskeim lend. Järgmisel kahel aastal töötavad osalejad õpetajatena ja läbivad samal ajal Noored Kooli intensiivset koolitusprogrammi. 11. lennule andsid julgustavad sõnad kaasa haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

“11. lend on hämmastavalt mitmekesine ja motiveeritud,” rõõmustab Noored Kooli kommunikatsiooni- ja partnerlussuhete juht Mattias Malk. “Nende hulgas leidub teiste seas ökoloogia doktor, Türgi päritolu endine leitnant ning noorsootöö, ajakirjanduse, kultuuriteaduse ja näitekunsti taustaga osalejaid. Õpetama lähevad nad koolidesse üle Eesti, kus neid kõige enam vaja on. Sealhulgas on koolid Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sinimäel ja Võrus, aga ka Tallinnas ja Tartus. Kõiki osalejaid ühendab aga soov anda endast parim, et ühel päeval saaks iga laps Eestis väga hea hariduse,” rääkis Malk.

Kuigi tänane päev märkis teatud viisi lõpetamist, siis suur töö õpetajatena alles algab. Osalejad ei tule programmi üksnes õpetajaametit õppima vaid haridusvaldkonna probleemidega tutvuma ja endale selles valdkonnas rolli leidma. Järgmise kahe aasta jooksul läbitakse õpetajaameti kõrvalt mitmeid koolitusi, mis toetavad õpetajaid nende igapäevatöös, aga suunavad ka mõtlema ja otsima lahendusi Eesti haridusprobleemidele üldisemalt.

Peatselt algab värbamine Noored Kooli 12. lendu. See tähendab, et kõik, olenemata vanusest, kes soovivad panustada Eesti haridusse ja töötada vähemalt kaks aastat koolis õpetajana, saavad kodulehe kaudu registreerida oma huvi ning kandideerida Noored Kooli programmi.

Noored Kooli on vabaühendus, mille eesmärgiks on luua kasvukeskkond haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks. Programm toob vähemalt kaheks aastaks koolidesse õpetajana tööle inimesed erinevatelt elualadelt, kes töötavad selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Noored Kooli on tänaseks toonud haridusse üle 160 inimese ning 80 protsenti programmi vilistlasest töötab siiani haridusvaldkonna eri tasanditel.