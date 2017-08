Nüüdses globaliseerunud netiühiskonnas võib mõni juutuuber, laulja või sportlane teha kiirelt peadpööritavat tähelendu ning sama kiirelt vajuda ka unustusehõlma. Nii Ivo Linna kui ka Anne Veski fenomen on aga just nende kaua aega ning stabiilselt kõrgel püsinud lennukaares. Ses mõttes on meie praegustel eurolaulikutel veel pikk tee minna. Ning sportlased, kui nad just male või kabega ei tegele, ei saa kunagi püsida tippvormis kolmkümmend või enamgi aastat.