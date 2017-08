Isesõitvad autod pole ainult tulevikumuusika, vaid meie igapäevane reaalsus, võib veenduda igaüks, kes võtab vaevaks jälgida, kui paljud kaasmaalastest tegelevad autoroolis kõrvaliste asjadega. Kui nutitelefoniga räägitakse, saadetakse sõnumeid, mängitakse, pildistatakse ja filmitakse, tähendab see, et autojuhi tähelepanu mitte ainult ei haju, liikluse jälgimiseks ja auto juhtimiseks seda tihti ei jagugi.

Sel aastal on roolist tabatud kõrvaliste tegevustega hõivatud 1900 juhti, keskmiselt on juhtunud kaks nutitelefoni kasutamisega seotud liiklusõnnetust päevas – see on kainestav statistika. Kui korrakaitsjate sõnul on nutividinate kasutamine roolis muutunud suuremakski ohuks kui joobes juhid, on selge, et probleemiga tuleb tegelda. Ja näib, et vahendidki on suuresti samad nagu roolijoodikute korralekutsumise puhul: liikluskorra rikkujaid püüab politsei reidide käigus ning ohtudest teavitatakse kampaania „Kui juhid, siis juhi“ abil. Kui spetsialistide hinnangul on nutitelefoni kasutamise mõju autojuhi tähelepanu- ja reaktsioonivõimele sama nagu ühepromillise joobe puhul, tuleb aga küsida, kas trahvidest enam piisabki ekraanidest lummatud rahva tagasi reaalsusesse toomiseks või on aeg rakendada karmimaid karistusi.

Miks ligikaudu kolm neljandikku autojuhtidest ei suuda isegi sõidu ajal hoiduda kiusatusest telefoniekraanile piiluda, olgugi et umbes sama paljud mõistavad igasuguse kõrvalise tegevuse autoroolis hukka, sellele tasub vastust otsida üldisest suundumusest veeta üha enam aega nutividinate seltsis. Kas nutimaailma aheldatud hingedele mõjuks tõhusamalt hoopis selle sama maailma karistusmeetmed – jätta hooletu sõidustiili filmija ilma laikidest, panna telefoniga lobiseva roolikeeraja pildid sotsiaalmeedia häbiposti?

Äratust (miks mitte kõrvalseisjate poolt) ei vaja aga ainult autojuhid, vaid ka ekraanide lummuses autode ette jalutavad lapsed ja noored. Kui nendegi liiklemisharjumused ei muutu, saavad tänased probleemid järgmiste roolikeerajate põlvkondade puhul ainult süveneda.