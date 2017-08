Sel sügisel juba kaheteistkümnendat korda toimuv Tallinna disainifestival Disainiöö on igaastane oodatud suursündmus, mis esitleb Eesti ja teiste maade disainerite saavutusi ning käivitab arutelusid disaini rollist tänapäeva ühiskonnas. Festivali toimumispaikadeks on tihti unarusse jäänud huvipakkuvad arhitektuuripärlid, millest on kujunenud kultuurirahva lemmikkohad. Seekordne Disainiöö toimub ajaloolises Noblessneri allveelaeva tehases. Just on müügile jõudnud ka limiteeritud koguses Disainiöö varase ostja festivalipass.

XII Tallinna Disainiöö Festival toimub 25. septembrist 1. oktoobrini. Festivali programm keskendub disainikultuuri teadvustamisele ja edendamisele.

"Loodame, et festivali külastaja uuendab oma disainialaseid teadmisi ning kogeb mitme meelega, et disain on holistiline distsipliin, mis oma esteetika, inimkesksete tegutsemisprotsesside ja lahendustega on integreeritud meie igapäevaellu,” rääkis Disainiöö peakorraldaja, Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova. “Festivali kava on taas rahvusvaheline ja mitmekesine, sisaldades harivaid loenguid ja seminare maailma oma valdkonna tipptegijatelt, töötubasid, disainioksjonit ja disainitänavat, aga ka mitmesuguseid näitusi, valgusinstallatsioonidest ja mööblidisainist moekunstini."