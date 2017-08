Noarootsi vallavalitsus algatas juunis detailplaneeringu Dirhami sadamasse planeeritava Meritähe kõrvale viiekorruse hotelli ja kuni kahe spordihoone rajamiseks, kirjutab Lääne Elu.

Detailplaneeringu maa kuulub Dirhami sadama omanikule Mellson Grupp OÜ-le. Ettevõtte juht Mart Vahtel ütles lehele, et sadama kontseptsioon pole veel lõplik ning hotelli kohta puudub täpsem visioon ning seega ei saa hotelli maksumust ega valmimisaega täpsustada. Planeeringuala pind on kokku 3,4 hektarit ning see on kavandatud sadamast läänes.

Sadamast teisele poole kavandab Mellson Grupp aga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toel ookeanikaladega akvaariumit ja spaad Meritäht, mida loodetakse valmis saada 2019. aastaks. Meritähe plaanitav ehitus läheks maksma 5 miljonit eurot, millest 2,3 miljonit loodetakse saada EAS-ilt.

Meritähte hakkaks arendaja hinnangul aastas külastama alguses 60 000 ning hiljem kuni 100 000 inimest.

Fotol Dirhami Meritähe eskiis.

