Täna on Grand Uustalude peres tõeline rõõmupäev – perepead Gerli ja Lauri Grand Uustalu tähistavad oma hõbepulma ning perepoeg Gowri registreeris ametlikult oma abielu Shanti Grand Uustaluga!

Shanti ja Gowri rääkisid Õhtulehele, et saavad nüüd lõpuks, kui Shanti on täisealine, oma abielu ka ametilikult registreerida. India ja indiaani kommete kohaselt mindi paari juba mullu 9. juulil, kuid et Shanti oli siis alaealine ja tema ema Erika Salumäe ei andnud abiellumiseks luba, ei olnud liit paberil sõlmitud.

4. augustil tähistas Shanti aga oma 18. sünnipäeva ja abiellumisega ei oodatud pikalt. Täna tähistavad Gowri vanemad oma 25. pulma-aastapäeva ning sellel puhul peeti maha suur pidu, kuhu kokku kutsutud sõbrad ja sugulased. Kohaletulnud aga ei teadnud, et ka Gowri ja Shanti jaoks saab see pidu olema tähtsündmus. Nimelt registreerisid noored hõbepulma tähistamise raames ka enese abielu.

„Ema ärkas ükspäev üles mõttega, et me võiksime registreerida abielu nende hõbepulma tähistamisel ja meile see mõte väga meeldis,“ ütleb Gowri. „Alguses oli meil plaan kahekesi registreerida.“ Nii saab täna korraga maha peetud lausa kaks suurt pidu. Oma pulma-aastapäeva hakkavad noored tähistama siiski 9. juulil. „See aasta on meie jaoks olnud siiski päris abieluaasta, mis on paberimajanduse taha kinni jäänud,“ põhjendab Shanti.

Palju õnne noortele ka Õhtulehe poolt!