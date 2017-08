Robert Pattinson ei ole glamuuri ega kuulsuse fänn. Näitleja rääkis intervjuus ajakirjale GQ, et tahtis pärast „Videvikus“ mängimist ära haihtuda, sest ei tulnud tuntusega toime.

Pärast teismeliste lemmikfilmi linale tulekut sai noor näitleja nii tuntuks, et pidi kõmupiltnike vältimiseks auto pagasiruumis sõitma ja sõpradega riideid vahetama. Tema ponnistused tasusid ära. „Mõnda aega see toimis. Nad (paparatsod - toim.) mõistsid, et selle tüübiga peab nii palju vaeva nägema,“ rääkis ta ajakirjale GQ.

„Redutada saab päris lihtsal moel. Aga selleks peab elama üpriski kummalist elu. Selle jaoks on vaja pingutada ning enamus inimesi ei viitsi pingutada…nad on lihtsalt luuserid, kes üritavad oma tööd teha,“ ütles Pattinson.

Lisaks selle paljastas noorte lemmiknäitleja, et ta käis teraapias, et üle saada elu rasketest hetkedest. „Kui ma saaksin kogu aeg hääletu olla, siis ma oleks,“ nentis mees.

Ning seda on mees ka teinud, näiteks oma kihlusest Briti lauljatari FKA twigsiga on mees meediale öelnud vaid seda, et ta kutsub naist Twigsiks. Pattinson ei kiirusta ka altari ette. Kui GQ ajakirjanik küsis, kas paar plaanib abielluda, siis näitleja vaid naeris vastuseks.