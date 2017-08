Epicenter Kinnisvara müügipartnerid on seisukohal, et hetkel toimub kinnisvaraturul igati normaalne ja vajalik stabiliseerumine. Hindade kukkumist ette näha pole, tõsi – vanade paneelmajade korterite osas on näha teatavat hinnalangust.

Epicenter Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Leanika Järve täpsustab, et eelkõige puudutab see Tallinna magalarajoonide paneelmaju, kus praegu on hinnavahe uute korteritega liiga väike. „Inimene vaatab, et natuke suuremat laenu küsides on tal võimalik osta kodu päris uude majja,” selgitab Järve. Tema sõnul on juba näha varem ehitatud kortermajade vaikset hinnalangust, mis kokkuvõttes mõjub turusituatsioonile hästi.

„Vanade korterite müüjad on sageli ise ostmas kodu uues majas. Arvates, et tegu on buumiajaga, hoiavad müüjad vanade objektide hindu kõrgel, ühel hetkel aga on uusarendus valmis, tuleb sõlmida asjaõigusleping ja siis peabki müüja oma vana kodu hinna allapoole laskma, et sinna ostja leida,”lisab Järve ja kinnitab, et paneelmajade hinnalangust sellegipoolest turu kolinal kukkumiseks nimetada ei saa.

Epicenter Kinnisvara partner-jurist Kairi Ummus kinnitab omalt poolt, et inimese ootused oma müügiloleva kodu hinnale pole sageli vastavuses kinnisvara turuhinnaga. „Kui müüja on oma paneelmajas asuva korteri renoveerinud, ei tähenda see veel siiski, et selle korteri hind tuleb võrdväärne uue korteri hinnaga. Kui maja ise on vanem, kommunaalkulud kõrgemad, siis siseviimistlus ruutmeetrihinda ei kasvata.”

Sel nädalal avaldas Äripäev Grand Kinnisvara juhi Marek Kerna arvamusloo, kes kirjutas, et kõik märgid näitavad kinnisvaraturule ränka hinnamuutust. Epicenter Kinnisvara juht Leanika Järve on seisukohal, et turu üldseisund on jätkuvalt stabiilne, inimeste ostujõud head ja pankade laenutingimused mõistlikud. Vanade ja uute korterite hinnavahe kärisemine lihtsalt korrastab kinnisvaraturgu.

Foto: Scanpix

