Klaipėda tolliametnik Telesforas Šimkus ütles, et firma saatis tollile mitmeid kirju sisuga, et tollikontroll võib nende saadetist kahjustada. Lõpuks ikkagi saadi kontrolliks luba.

Toll avastas valuvormidest ja jahutuskambritest silikooniga kaetud kokaiinipakid kogukaaluga 610 kg, mille ligikaudne väärtus on mustal turul ligi 49 miljonit eurot.

Leedu prokuratuur usub, et see uimastilast oli mõeldud Euroopa Liidu riikide turule. "Tõenäoliselt polnud see mõeldud Vene või mõne kolmanda riigi turule, sest sinna pääseb palju lihtsamalt kui läbi EL-i," ütles Klaipėda peaprokurör Simonas Minkevičius.