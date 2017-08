Suvest väsinud koolipoiss Aleksander (eeldame, et sõpradele Sass) ei ole papist poiss. Kooliaja algust igatsev Sass haaras paberi-pliiatsi ja kirjutas otse ministrile, et too koolid juba augustis lahti teeks.

„Mul pole muhvigi teha,“ põhjendas agar õppur püüdlikult trükitähti paberile vedades. Kirjast nähtub, et tähed on selged, aga komadega tuleb veel vaeva näha ehk ega see kool liiast ole küll.

Ministeerium sai kirja kätte, lõi templi alla ja võttis seega teadmiseks.



Poisi isa aga ei nõustu, et poisil tegelikult igav oleks. "See oli väikene huumor," ütleb ta. "Kuna laps läheb kooli, saab ta endale telefoni. Laps soovis saada endale lihtsalt telefoni varem. Siis ta mõtles välja süsteemi - selline lihtne asi," selgitab ta.



Haridus-ja Teadusministeerium veel poisile vastanud pole.