Harju maakohus mõistis tänase otsusega endise politsei kiirreageerija Rando Hõlpuse süüdi tapmises ning määras talle üheksa-aastase vangistuse.

Kohus arvestas karistuse mõistmisel, et süüdistatav on nõus hüvitama kannatanule kahju ja kahetseb juhtunut siiralt, kuigi väidab, et ei mäleta sündmust tervikuna. Samas arvestas kohus ka seda, et tapetu asetas ennast ise sellisesse olukorda, kus kuriteo toimepanemine tema suhtes oli lihtsustatud, asudes koos võhivõõraga, sh viimase kodus, ohtralt alkoholi tarvitama.

30-aastast Rando Hõlpust süüdistati selles, et ta eelmise aasta 23. septembri õhtul tulistas Tallinnas Majaka tänava maja trepikojas tahtlikult teist meesterahvast rindkeresse, mille tõttu kannatanu suri sündmuskohal. Hõlpus ennast süüdi ei tunnistanud ja kasutas seaduses ette nähtud võimalust kohtulikul uurimisel ütlusi mitte anda. Kohus hindas süüdistatava poolt kohtueelsel uurimisel antud ütlused mitteusaldusväärseteks, kaitsjate versioonid aga eluliselt ebausutavateks, erinevalt riikliku süüdistaja versioonist juhtunu kohta.

Süüdistatavalt mõisteti välja menetluskulud 5801 euro ulatuses.

Otsus ei ole jõustunud, selle võib vaidlustada Tallinna Ringkonnakohtus.