Veebruaris kinodesse jõudva menufilmi „Klassikokkutulek“ teise osa võtted jõudsid eilsega edukalt lõpule. Võtteperiood kestis kõigest 20 päeva, kuid see-eest on meeskonnal selja taga 12-tunnised tööpäevad.

Henry Kõrvits hõiskas eile Facebookis, et selleks korraks on võtetega ühel pool: "Klassikokkutulek 2 on filmitud. Tänud kõigile asjaosalistele ja muidugi eelkõige oma perele, kes kannatas välja, et abikaasa/isa arvas kuu aega, et ta on filminäitleja ja oli kodust ära. Filmi tegemine on rets töö. Seega kordan oma varasemat öeldut: ostke ära iga Eesti hiphop album, mis ilmub ja minge kinno ja vaadake ära iga jumalama Eesti film, mis tehakse. Selle kõige taga on uskumatult hull töö. Peace!"