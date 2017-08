Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas süttisid täna päeval gaasimahutid.

Kell 11.36 teatati häirekeskusele, et Hulja alevikus Vandu teel põlevad gaasiga mahutid täisleegiga, teatas Päästeamet.

(Kaspar Pokk)

Ameti teatel põleb kaks mahutit: kaheksa- ja kahetonnine, lisaks süttis ka kõrvalasuv hoone, kus on 20 tonni diislikütust.

Tegemist on teraviljasüsteemi mahutitega. Hetkel on mahutid ameti teatel juba ära põlenud. Põleb kõrvalasuv hoone, kus on diislikütus.

Põleb väike kütusehoidla mahutiga sees, kõrval põlevad gaasimahuti (hakkab tühjaks saama) ning tsisternauto #Hulja — Päästeamet (@paasteamet) August 10, 2017