Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas süttisid täna päeval gaasimahutid.

Kell 11.36 teatati häirekeskusele, et Hulja alevikus Vandu teel põlevad gaasiga mahutid täisleegiga, teatas Päästeamet.

Ameti teatel põleb kaks mahutit: kaheksa- ja kahetonnine, lisaks süttis ka kõrvalasuv hoone, kus on 20 tonni diislikütust.

Tegemist on teraviljasüsteemi mahutitega. Hetkel on mahutid ameti teatel juba ära põlenud. Põleb kõrvalasuv hoone, kus on diiselkütus.