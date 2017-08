38-aastane Heigl tunnistas, et sattus kaalutõusu tõttu paanikasse, kartuses, et ei suudagi neid kilosid enam kaotada. Kuid nüüd, seitse kuud pärast poja Joshua sündi, on tal veel kaotada jäänud viis kilo.

Kuid ülejäänud lisakilod ei kao iseenesest. “Oleme kõik kuulnud lugusid naistest, kes saavad kohe vormi ja kannavad kitsaid teksaseid nädalaid pärast sünnitust, kuid nii see minuga ei olnud ja ma ei tahtnudki, et see nii oleks. Ma otsustasin algusest peale, et võtan täiesti rahulikult lapse-eelse keha saavutamisega, andestades endale need hiilgavad ebatäiused, mis igavesti mu lapsejärgset keha kaunistama jäävad. Nagu keisrilõikearm, mille kohta kõik ütlesid, et seda ei ole märgatagi, kuid minul laiub see peaaegu puusadeni,” tõdes näitlejanna.