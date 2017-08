Me kõik teame, et Pipi Pikksukk ei tahtnud täiskasvanuks saada, kuid leidub ka neid täiskasvanuid, kes teevadki kõik, et nautida suurena beebiks olemist.

Suured mähkmed, roosad lutid ja hiiglaslikud beebirõivad – The Sun avab täiskasvanud beebide sürrealistliku elu.

Fotograaf Polly Borlandi eesmärk oli kaastundlikult fotodel kujutleda mehi, kes on haavatavad ja ihkavad tunda mugavust, soojust ja seda, et keegi nende eest hoolitseb.