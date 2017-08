10. augustil harjutavad kümme USA Marylandi rahvuskaardi lennuüksuse A-10-tüüpi ründelennukit maandumist ja õhkutõusmist Jägala-Käravete maantee (maantee nr 13) laiendusel.

Maanteelõik suletakse liiklusele ajavahemikus kell 8 kuni 17. Operatiivsõidukitele ning kohalike elanike sõidukitele tagatakse võimalusel läbipääs. Ka ühistranspordile on tagatud läbipääs, kuigi võib esineda viivitusi. Ülejäänud sõidukitele korraldatakse ümbersõit.

Harjutuse ohutuse ja julgeoleku tagamiseks rajatakse maanteelaienduse ümber ajutine ohuala, kuhu kõrvalistel isikutel pole lubatud siseneda.

Õppus algab NATO lahingugrupi kaitseväelaste kopteridessandi harjutusega Jägala-Käravete maantee laiendusele, ründelennukid A-10 saabuvad Ämari lennubaasist ning pärast maandumisharjutuste sooritamist suunduvad sinna tagasi. Ämari lennubaasis viiakse sama-aegselt läbi ka USA Marylandi rahvuskaardi ja Eesti kaitseväe ühine küberkaitseõppus Baltic Jungle.

Maapealsete sihtmärkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud oma manööverdusvõime ning madalalt ja aeglaselt lendamise võime poolest. Samuti on lennuk tuntud oma pardarelvade täpsuse poolest. Kuigi lennuk A-10 võeti Ameerika Ühendriikides kasutusele juba 1977. aastal, on ta tänu oma võimekusele ja moderniseerimistele kasutusel tänaseni.