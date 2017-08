Reedel saab Paides hoo sisse viies Arvamusfestival ning olulisematest aruteludest teevad ülekanded ERRi veebi-, tele- ja raadiokanalid.



Kõigest Arvamusfestivalil toimuvast saab põhjaliku ülevaate leheküljel arvamusfestival.err.ee.



Arvamusfestivali ERRi alal räägitakse sellest, mis on päriselt oluline ning mis mõjutab meie kõigi elu tunduvalt pikema aja kui ainult ööpäeva vältel. Juttu tuleb alkoholisõltuvusest kultuurimälu talletamise ja rahvusidentiteedini, õmblusteta ühiskonnast HIV ja Rail Balticu kaudu tõe kui selliseni. Lisaks lisavad vürtsi ERRi tuntuimad saated Arvamusfestivali formaadis ning särtsakad ööarutelud. Tele-eetrist astub rahva sekka saade "Suud puhtaks". Ainsana Arvamusfestivali aruteludest astub ERRi laval üles president Kersti Kaljulaid (reedel kell 17.30).



"Kogu Arvamusfestivali teemade ring on alati väga mitmekesine ja seepärast ongi ERR teinud oma valikud ning sõelunud välja need palad, mis võiksid Eesti inimesi praegu kõige enam kõnetada," ütleb Arvamusfestivali ERRi lava programmijuht Marju Himma.



Kel pole mahti Paidesse tulla, saab Arvamusfestivalist vahetult osa võtta ERRi otseülekande kaudu, kus saab näha kõiki ERRi laval toimuvaid arutelusid. Rahvusringhäälingu ajakirjanikud toovad tänavuse Arvamusfestivali parimad palad ja särtsakaimad sõnavõtud kokku ka ERRi Arvamusfestivali erilehele.



Ülekandeid Arvamusfestivalilt saab jälgida ERRi veebi, ETV, ETV+, Raadio 2, Vikerraadio ja Raadio 4 vahendusel.



Arvamusfestivali täpse ajakavaga saab tutvuda SIIN.