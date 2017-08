“Möödunud nädalal jõudsid avalikkuse ette kaadrid Leedu suurimatest puurikanalatest, kus elavate lindude munadest suur osa jõuab Leedu, kuid ka Läti ja Eesti turule. „Väikesed traatpuurid, kus mitukümmend lindu koos, kellest paljudel puuduvad suled või esinevad vigastused, on puurikanala igapäevane normaalsus. Rimi müüb nendest farmidest pärit mune ka Eestis. On aeg, et tarbijate teadmatuses hoidmine lõppeks ning nr 3 märgistusega munade julm tootmine päevavalgele tuleks,” kommenteeris organisatsiooni Nähtamatud Loomad juhataja Kristina Mering.Meringu sõnul on paljud suured ettevõtted üle maailma loobunud viimastel aastatel puurikanade munade müügist.

Rimi: kauba tootmisprotsessi eest vastutab tootja

Rimi juhi Vaido Padumäe kinnitusel kontrollis Leedu allhankija kanafarmi ka järelevalve, ent videos nähtud puudusi ei tuvastatud.

“Rimi on valmis partnereid vahetama, kui selleks on vajadus. Kuid me ei tee seda kunagi kergekäeliselt, sest oleme nende valikul teinud palju tööd ning usaldame neid. Kauba kvaliteet on meie jaoks võtmetähtsusega, selle tootmisprotsess on osa kvaliteedist,“ lisas Padumäe.

Padumäe sõnul vastutab kauba tootmisprotsessi eest tootja, keda kontrollivad riiklikud järelevalveorganid, keda Rimi usaldab samuti. „Muidugi võtame kõiki signaale väga tõsiselt, kuid järelevalve tööd kaupmees teha ei saa. Meil ei ole selleks ka seadusest tulenevat õigust.”

“Näidatud video oli eelkõige signaaliks järelevalvele, kes ka koheselt reageeris ja viis läbi täiendava kontrolli,” rääkis Vaido Padumäe. “Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena jälgime ka edaspidi kõiki teateid väga tõsiselt ning püüame tagada, et Rimil on parimad allhankijad, kes tagavad nii parima toote kui ka väärika tootmisprotsessi.”

Kuidas saada aru, millise kana munaga on tegemist?

Kanamunad märgistatakse tähtedest ja numbritest koosneva koodiga. Tootekood koosneb numbrist, tähekombinatsioonist ja viiekohalisest ettevõtte eraldusnumbrist.

Kanamunad jaotatakse kaheks kvaliteediklassiks – A ehk värsked inimtoiduks mõeldud munad ja B ehk tööstuses kasutatavad munad. A-klassi munad märgistatakse koodiga, mis koosneb numbritest ja tähtedest.

Esimene number koodis (0-3) näitab lindude pidamisviisi. Nendeks on:

0 – mahepõllumajanduslik tootmine

1 – vabalt peetavate kanade munad

2 – õrrekanade munad

3 – puuris peetavate kanade munad

Järgnevad tootja riigi kood (näiteks EE – Eesti, LV – Läti, LT – Leedu) ja PRIA-s registreeritud ning registrisse kantud viiekohaline ettevõtte eraldusnumber.

Inimtoiduks mõeldud munade karbil peab kirjas olema pakenduskeskuse tunnustamise number, kvaliteediklass, kaalukategooria, minimaalne säilivusaeg (kuupäev 28 päeva munemise päevast, “ekstra” märgisega munade puhul 9 päeva munemise päevast), säilitamistingimused, munad munenud kanade pidamisviis, tootjakoodi tähenduse selgitus, tootja/pakendaja või maaletooja nimi ja kontaktandmed.

Lisaks kohustuslikule märgistusele võib kanamunapakenditele lisada vabatahtliku märgistuse. Pidamisviisi mõistet “puuris peetavate kanade munad” võib täiendada mõistega “täiustatud puurid”.

Tarbijaid võib teavitada ka munakanade söötmisviisist. Söödakomponendina võib viidata teraviljadele (kui vili moodustab söödasegust vähemalt 60%), konkreetsele teraviljale (vili moodustab söödasegust vähemalt 60%, märgitud teravili vähemalt 30%) või mitmele konkreetsele teraviljale (iga märgitud teravilja vähemalt 5%, vili moodustab söödasegust vähemalt 60%).