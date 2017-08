Sel sügisel alustab Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ juba oma 4. hooajaga. Uus hooaeg saab olema erakordselt põnev, sest saatejuht on pühendanud terve suve uute lugude otsimisele.

„Meil õnnestus intervjuu saada endise õiguskantsleri nõuniku Jaanus Konsa ohvriga. See on üks kõige karmimaid intervjuusid, mida olen võib-olla ajakirjanikuna teinud. Intervjuu on väga avameelne ja näitab tegelikult – see poiss ütleb seda ka ise – et Eesti on mõneti pervertide paradiis!“ kirjeldab Lust.

Korda on saadetud palju valguskartvat ja Lust plaanib need teod ka päevavalgele tuua. Lust sukeldub elu varju poolele, et tuua vaatajani inimlikult valusad ning kõige uskumatumad lood.