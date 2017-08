Pärnumaal Kaisma vallas asuva tee äärde on keegi vedanud külmkapi, mis on kiiruskaamerale niivõrd sarnane, et ilmselt hakkab iga kiiruseületaja seda nähes piduripedaali kompima.

Fotot „kiirusekaamerast“ jagatakse Facebookis ning kui osad kommenteerijad viskavad nalja, et külmikus võiks ka külma õlut leiduda, siis leidub ka neid, kes ideed kiidavad: "Äge ju! Ilmselgelt sealsel pererahval jäi külmik üleliigseks ja nõnda ka endal poole kergem nüüd hingata. Ohutus ennekõike," arvab Janely.

Alles juuli lõpus otsustas keegi salapärane Järvamaa inimene oma kodukandi liiklust rahustada, paigaldades Türi-Allikule Pärnu-Rakvere maantee äärde külmkapist meisterdatud kiiruskaamera. Toona kommenteeris Lääne prefektuur, et politsei suhtub positiivselt sellese, kui kodanikualgatuse korras liiklusohutusse panustatakse. „Küll aga ei tähenda see soosivat suhtumist prügi mahapanekusse, samuti ei julgusta me nüüd inimesi oma külmkappe teeäärtesse tooma ja kiiruskaamerateks värvima, kuna see võib anda ka vastupidise tulemuse ja osutuda hoopis ohtlikuks liiklejatele,“ lisas prefektuur toona. Nii otsustas politsei külmkapi tee äärest minema viia.