Hollywoodi staarpaari lahutus venib, väidavad paarikese lähedased sõbrad. Ajalehe Us Weeklyle kinnitasid mitmed allikad, et musterpaar, kel oli 2016. aasta septembris väga avalik lahkuminek, ei ole ette võtnud edasisi samme, et lahutuse läbiviimisega ühele poole saada.

Üks allikas ütles Us Weeklyle: “Lahutus jääb ära. Nad ei ole mitmeid kuid teinud midagi selleks, et sellega edasi liikuda ja keegi ei usu, et nad seda kunagi teevadki.”

Väidetavalt on venitamise taga see, et Pitt rääkis suu puhtaks oma alkoholisõltuvuse kohta intervjuus GQ-le selle aasta mais. Ta tunnistas, et tal on tõesti joomisprobleem, kuid ta suutis alkoholist päeva pealt loobuda ning joob nüüd jõhvikamahla ja mullivett.