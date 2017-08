Ida-Ukrainas asuva Donetski nukuriigi juht Aleksandr Zahhartšenko lubas, et Ukraina õigusjärglasena riigi ümberkujundamise käigus uut nime Malorossija kasutama ei hakata.

Põhjuseks on see, et nimi Malorossija (Väike-Vene - toim) tekitab inimestel ebameeldiva tunde. Siiani oma moodustist Donetski Rahvavabariigiks nimetanud Zahhartšenko võttis uue termini kasutusele vähem kui kuu tagasi - 18. juulil.

Zahhartšenko ütles RIANi vahendusel, et "sügavas majanduslikus ja poliitilises kriisis Ukraina päästab kollapsist vaid riigi föderaliseerimine kardinaalsete reformide abil".

Ta lisas, et Kiiev peab mõtlema oma praeguse "tapjaliku" poliitika tagajärgede peale, sest see viib riigi kokkukukkumise ja lagunemiseni.

Zahhartšenko on varem lubanud Ukraina üle võtta, teha uue pealinna ja anda Kiievile vaid "regionaalse pealinna staatuse". Ta peab enda ummikus oleva Ukraina "päästjaks ja õigusjärglaseks".