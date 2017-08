Pikaajalises usaldavas suhtes olla on suurepärane, kuid pärast mitmeid aastaid võib ükskõik kui kuumalt alguse saanud voodielu muutuda igavaks ja rutiinseks. Õnneks leidub mooduseid, kuidas seksile vürtsi lisada, ning üks vallatumaid neist on rollimängud. Erootikakauplusest Hot Lips leiad seksikad kostüümid, mis aitavad rolli sisse elada ja partnerit erutada.

Rollimängudel on mitmeid eeliseid ja eri inimesi võivad erutada nende juures erinevad asjad. Võib-olla muudab sinu kuumaks teadmine, et võid olla keegi teine ja oma salajased fantaasiad ellu viia. Või äkki erutab sind oma parteri uuest küljest nägemine, kui ta kehastub kellekski ootamatuks või salapäraseks. Igal juhul värskendavad rollimängud seksielu ja tõenäoliselt õpid nii end kui kaaslast tänu nendele paremini tundma.

Kas vajad inspiratsiooni, kust alustada?

Siin on kümme seksikat rollimängu, mille hulgast leiad kindlasti mõne uue lemmiku.

Õpetaja

Mängi õpetajat või õppejõudu, kes teab küll, et ei tohiks fantaseerida sellest seksikast õpilasest viimases pingis, aga ei suuda vastu panna. Nüüd, kui ta on ainet läbi kukkumas, tuleb ta pärast tunde sinu juurde ja kinnitab, et on positiivse hinde nimel absoluutselt kõigeks valmis…

Õpilane

Pööra õpetaja-õpilase mäng teistpidi ja mängi ise õpilast, kes on kuumast õpetajast sisse võetud. Sa jäid tunnis jutustamisega vahele ja nüüd on oled jäetud peale tunde. Õpetaja käsib sul laua kohale kummardada ja teatab, et karistuseks saad pepu peale laksu…

Teenijanna

Kehastu teenijannaks, kellel tuleb perenaise äraoleku ajal kodu puhtaks küürida. Su partner võib mängida kas majaperemeest või siis aednikku/autojuhti/remondimeest, kellega ülemuste teadmata salaja kogu majas vallatleda. Igal juhul on teil oht vahele jääda ja tegutsema peab kiiresti!

Arst/õde

Hoolitseva arsti või õe mängimine on klassika, mis lihtsalt tuleb ära proovida. Lase patsiendil lõdvestuda ja alusta põhjaliku läbivaatusega. Las partner lebab liikumatult voodis ja usaldab end professionaali hoolde.

Vampiir

Kas oled vampiiridest lummatud? Siis kehastu seksikaks vereimejaks, kes öösiti jahti peab. Kui su ette satub eksinud teeline, meelitad ta oma lossi vangikongi. Äkki tasub see kuum surelik mõneks ajaks ellu jätta, kui ta sind piisavalt hästi rahuldada suudab?

Politsei

Oled karm politseinik, kes nalja ei mõista. Kui pätipoiss jääb sulle seaduse rikkumisega vahele ja lisaks veel käitub ebaviisakalt, pane tal käed raudu ja karista karmilt – kui ta just ei taha millegagi sind leebuma panna…

Vang

Kehastu vangiks, kes on trellide taha pandud ja soovib kogu hingest vabadusse pääseda. Õnneks oled märganud, et üks vangivalvur kipub sind meela pilguga vaatama. Võrguta ta ära, et võtmed enda kätte saada ja põgenema pääseda.

Superkangelanna

Kui sina oled või su partner on superkangelaste fänn, siis võib nende mängimine voodielu eriti kuumaks kütta. Mängige läbi lemmikstseen mõnest filmist – ainult et seksikama lõpuga – või kui fantaasialend on eriti kõrge, lavastage mingi täitsa uus ja vallatu seiklus, millesse su tegelane satub.

Lõbutüdruk

Mängi seksialast eksperti, kes suudab viia täide kõik mehe soovid. Ilmu mehe ukse taha seksikas kostüümis ja käitu enesekindlalt, sest tead, kui palju su teenused väärt on. Lase partneril avaldada oma kõige salajasemad fantaasiad – sind ei üllata miski.

Sekretär

See eriti üleannetu mäng on põhjusega klassika. Kehastu seksikaks sekretäriks, kellel on ülemusega kuum afäär. Heaks rekvisiidiks on kontorilaud, mille peal ja all saab igasugu vallatusi teha. Mis siis veel saab, kui sina oled parajasti laua all ülemust rahuldamas, aga uksel käib koputus või telefon heliseb tähtsa kõnega…?

Põhiline on rollimänge mängides lõbutseda. Ära muretse täiuslike stsenaariumide saavutamise üle, vaid improviseeri ja vaata, kuhu mäng teid viib. Garanteerime, et igavus on voodielust kadunud!

Vaata lisaks SIIT!