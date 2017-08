BBC täpsustab, et läbiotsimise põhjuseks olid Trumpi väidetavad suhted Moskvaga tema valimiskampaania ajal. Manafort lahkus Trumpi meeskonnast just siis kui kerkis Vene sekkumise küsimus üles.

Manaforti esindaja ütles telekanalile ABC News, et ta on alati teinud koostööd korrakaitseorganitega ja osalenud tõsistes juurdlustes, nagu ka sel juhul.

USA presidendi Donald Trumpi valimiskampaania endise juhi Paul Manaforti esindaja kinnitas, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) otsis tema Virginia osariigis Alexandrias asuva kodu läbi.

The Washington Post kirjutas varem, et agendid võtsid Manaforti kodust kaasa „erinevaid salvestisi ja faile“.

Samal ajal The New York Times täpsustab, et FBI-d huvitasid andmed Manaforti välismaal olevate arvete kohta ja maksudokumendid.