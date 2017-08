10 aastat abielus olnud naine avastas, et ta armastatud mees on teda petnud. Naise raev oli nii suur, et ta haaras sepavasara ja asus hävitama mehele hinnalist BMW-d.

Raevunud naine viskas tellise esiklaasi ja haaras siis sepavasara, millega autot kolkima hakkas, kirjutab Metro.

Väidetavalt kuulis või nägi naine lindistuselt, et ta mees on teda petnud. Kuna ta usub kindlalt, et tegu oli tema mehe häälega, siis seetõttu on ta veendunud, et mees teda pettis.